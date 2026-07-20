घर खरीदने से पहले लोग कौन-सी 5 बड़ी गलतियां करते हैं?

किसी मकान की आधारभूत कीमत वास्तव में वह एकमात्र कुल राशि है जिसे अधिकांश खरीदार ध्यान में रखते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह इतना सरल नहीं है! संपत्ति की लागत के साथ-साथ, घर खरीदने वालों को पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, जीएसटी (यदि लागू हो), पार्किंग की लागत, क्लब सदस्यता की लागत और सोसायटी/भवन के रख-रखाव से संबंधित शुल्क जैसे खर्च भी वहन करने पड़ते हैं। बिजली और पानी का कनेक्शन शुल्क डेवलपर द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त खर्च हैं; साथ ही सजावट और फर्निशिंग के लिए भी बजट बनाना होगा। यदि इन लागतों का पहले से अनुमान न लगाया जाए, तो समय के साथ वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट है कि घर खरीदने के बाद अधिकांश परिवार संचित संपत्ति का बड़ा हिस्सा अन्य सभी उत्पादक आवश्यकताओं पर खर्च कर देते हैं, जिससे संतुलन बिगड़ सकता है। इसी कारण सभी गृहस्वामियों को घर खरीदने से पहले एक विस्तृत वित्तीय योजना तैयार रखनी चाहिए।