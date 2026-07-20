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घर खरीदने से पहले लोग कौन-सी 5 बड़ी गलतियां करते हैं?

घर खरीदना जीवन का एक बड़ा निर्णय है। इस खबर में रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार उन 5 मुख्य गलतियों के बारे में बताया गया है, जिनसे बचकर आप जल्दबाजी के बजाय धैर्य और सही रिसर्च के साथ एक सुरक्षित और फायदेमंद निवेश कर सकते हैं।
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ग्रेटर नोएडा

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Ajay Bahadur

Jul 20, 2026

What are the 5 major mistakes people make before buying a house

घर खरीदना किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय माना जाता है। यह न केवल वित्तीय निवेश है, बल्कि परिवार की सुरक्षा, भविष्य की स्थिरता और जीवन के सपनों से भी संबंधित होता है। अधिकांश लोग अपनी वर्षों की बचत, बैंकों से लिए गए कर्ज और अपनी भविष्य की योजनाएं ध्यान में रखते हुए घर खरीदने का फैसला करते हैं। ऐसे में यदि यह निर्णय सावधानीपूर्वक न लिया जाए, तो एक छोटी सी चूक भी लंबे अरसे तक आर्थिक और मानसिक तनाव पैदा कर सकती है। आज के समय में बाजार में कई विकल्प उपलब्ध हैं। आकर्षक ऑफर्स, आसानी से मिलते होम लोन, आधुनिक सुविधाओं वाले प्रोजेक्ट और तेजी से विकसित होते नए क्षेत्र हमें अनेक अवसर प्रदान करते हैं।

लेखक मुकेश कुमार और संस्थापक एम. ​​सान्वी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार जब कोई व्यक्ति घर में निवेश करने का फैसला करता है, तो यह सिर्फ एक समझदारी भरा विकल्प नहीं होता, बल्कि इन गलतियों से बचकर लंबे समय में अधिक लाभ और संतुष्टि भी देता है।

1. केवल कम कीमत या आकर्षक ऑफर देखकर फैसला लेना

अधिकांश होम खरीदारों का पहला ध्यान घर की कीमत पर होता है। जब किसी प्रोजेक्ट को किफायती कीमत पर बेचा जाता है या उसमें विशेष छूट और डील्स होती हैं, तो अधिकांश खरीदार बिना ज्यादा सोचे-समझे निवेश करने का फैसला कर लेते हैं। फिर भी, केवल लागत के आधार पर संपत्ति चुनने से आगे चलकर चिंताएँ पैदा हो सकती हैं। कभी-कभी, कम लागत वाले प्रोजेक्ट ऐसे स्थानों पर स्थित होते हैं जहांउचित कनेक्शन, सामाजिक सुविधाएं या भविष्य के विकास की क्षमता सीमित होती है। घर खरीदते समय, यह महत्वपूर्ण होता है कि आस-पास की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए, जैसे स्कूल, अस्पताल, बाजार, सार्वजनिक परिवहन और अन्य आवश्यक संसाधन।

2. डेवलपर की विश्वसनीयता और रिकॉर्ड की जांच न करना

जब कोई घर खरीदता है, तो लोग आम तौर पर प्रोजेक्ट के डिजाइन, मॉडल फ्लैट को देखने और उसके विज्ञापन पढ़ने में व्यस्त रहते हैं — लेकिन यह भूल जाते हैं कि यह जांचें कि इसे बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है। फिर से सोचिए, यह एक बड़ी चूक हो सकती है।
किसी भी प्रोजेक्ट में प्रवेश करने से पहले डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में जागरूक होना बेहद जरूरी है। उसने अतीत में कौन-कौन से प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए हैं, उसका डिलीवरी इतिहास और बाजार में उसकी प्रतिष्ठा कैसी है? इसके अलावा, खरीददारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना सभी आवश्यक अनुमतियों और मानदंडों के अनुसार है। एक भरोसेमंद डेवलपरसिर्फ उत्तम निर्माण का वादा नहीं करता, बल्कि खरीदारों के हितों की रक्षा भी करता है।

3. भविष्य की जरूरतों को नजरअंदाज करना

घर खरीदते समय, लोग अक्सर अपनी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हैं। हालाँकि, यह महत्वपूर्ण है कि आवास को केवल एक या दो वर्षों के लिए नहीं, बल्कि कई दशकों के दृष्टिकोण से देखा जाए। जबकि आज दो कमरों वाला एक घर एक युवा दंपति के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे वर्षों गुजरते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरत होती है, वरिष्ठ माता-पिता की देखभाल करनी पड़ती है, या घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने से अधिक जगह की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके अलावा, अन्य कारक जैसे पार्क, खेल के मैदान और सामुदायिक सुविधाएँ भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जैसे-जैसे परिवार बढ़ता है, इन सुविधाओं की जरूरत एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए और भी बढ़ जाती है।

4. कुल खर्च का सही अनुमान न लगाना

किसी मकान की आधारभूत कीमत वास्तव में वह एकमात्र कुल राशि है जिसे अधिकांश खरीदार ध्यान में रखते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह इतना सरल नहीं है! संपत्ति की लागत के साथ-साथ, घर खरीदने वालों को पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, जीएसटी (यदि लागू हो), पार्किंग की लागत, क्लब सदस्यता की लागत और सोसायटी/भवन के रख-रखाव से संबंधित शुल्क जैसे खर्च भी वहन करने पड़ते हैं। बिजली और पानी का कनेक्शन शुल्क डेवलपर द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त खर्च हैं; साथ ही सजावट और फर्निशिंग के लिए भी बजट बनाना होगा। यदि इन लागतों का पहले से अनुमान न लगाया जाए, तो समय के साथ वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट है कि घर खरीदने के बाद अधिकांश परिवार संचित संपत्ति का बड़ा हिस्सा अन्य सभी उत्पादक आवश्यकताओं पर खर्च कर देते हैं, जिससे संतुलन बिगड़ सकता है। इसी कारण सभी गृहस्वामियों को घर खरीदने से पहले एक विस्तृत वित्तीय योजना तैयार रखनी चाहिए।

5. जल्दबाजी में फैसला लेना और पर्याप्त रिसर्च न करना

घर खरीदने में जल्दबाजी करना अक्सर एक गंभीर गलती होते हैं। सीमित समय के ऑफर्स, सोशल मीडिया पर प्रचार या दूसरों का दबाव कई लोगों को बिना सही जानकारी के निवेश करने के लिए मजबूर कर सकता है। सहीविकल्प चुनने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की तुलना करना, स्थल का दौरा करना, कानूनी दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच करना और विशेषज्ञोंकी सलाह लेना आवश्यक है। साथ ही, खरीदारों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि परियोजना के मॉडल फ्लैट और वास्तविक निर्माण की गुणवत्ता में काफी अंतर हो सकता है। इसीलिए, केवल विज्ञापनों के आधार पर निर्णय लेने के बजाय सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

सही जानकारी और धैर्य से लिया गया फैसला बनता है बेहतर निवेश

घर खरीदने का आपका चुनाव ऐसा है जो वर्षों तक महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए, जल्दबाज़ी में न करें, बल्कि इसे धैर्य और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। उचित मूल्य तय करने के अलावा, अब आपको स्थान, अपने डेवलपर की प्रतिष्ठा, भविष्य की आवश्यकताएँ, कुल लागतें और परियोजना की गुणवत्ता जैसे कारकों पर गंभीरता से विचार करना होगा। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर खरीदार बेहतर निर्णय ले सकते हैं।

एक मजबूत और स्थायी घर केवल ईंट और सीमेंट की बनावट भर नहीं है; यह परिवार के सपनों, सुरक्षा और एक उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। इसलिए, घर खरीदने से पहले सही जानकारी जुटाना, गहन रिसर्च करना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना एक समझदारी भरा कदम है।

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Updated on:

20 Jul 2026 11:36 pm

Published on:

20 Jul 2026 11:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / घर खरीदने से पहले लोग कौन-सी 5 बड़ी गलतियां करते हैं?

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