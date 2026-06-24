‘लड़कों ने बेशर्मी की हदें पार की, मैं घबरा गई थी’, हरियाणवी डांसर ने बताई ग्रेटर नोएडा में हुए हमले की आपबीती

डिंपल चौधरी सोमवार रात करीब 11:30 बजे अपने छोटे भाई और ड्राइवर के साथ बुलंदशहर के सिकंदरा स्थित छोटी बहन के घर जा रही थीं। ग्रेटर नोएडा के अल्फा थाना क्षेत्र में रास्ते में बाइक सवार दो युवकों ने उनकी कार को निशाना बनाया। हमलावरों ने डंडे बरसाते हुए कार का फ्रंट शीशा तोड़ दिया। डिंपल ने बताया कि वह सीएनजी पंप पर रुकी थीं, जहां उनके भाई ने कुछ सामान खरीदा। उसी दौरान वह फोन पर किसी दोस्त से बात कर रही थीं, तभी अचानक हमला हो गया। हमले के बाद डिंपल का भाई और ड्राइवर उन्हें अस्पताल ले गया।