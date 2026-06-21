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ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर विधायक की एस्कॉर्ट गाड़ी में डंपर ने मारी टक्कर, हादसे में दारोगा की मौत

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा (Yamuna Expressway Accident) हुआ है। एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) पर बीजेपी विधायक राजेश चौधरी (BJP MLA Rajesh Chaudhary) की एस्कॉर्ट गाड़ी में तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में विधायक की सुरक्षा में तैनात दारोगा की मौत हो गई है।

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ग्रेटर नोएडा

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Vinay Shakya

Jun 21, 2026

Yamuna Expressway accident

यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में दारोगा की मौत (फोटो- पत्रिका)

Inspector Death in Road Accident: ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार को बड़ा सड़क हादासा हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर नए फ्लाईओवर के निकट मांट विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राजेश चौधरी की सुरक्षा में चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी को एक डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एस्कॉर्ट वाहन में सवार दरोगा राजेंद्र सिंह यादव की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।

गलत दिशा से आ रहे डंपर ने एस्कॉर्ट गाड़ी में मारी टक्कर

मथुरा जिले की मांट विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश चौधरी रविवार दोपहर जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ जा रहे थे। उनके काफिले के साथ यमुना एक्सप्रेसवे पर नए फ्लाईओवर के निकट पहुंचते ही गलत दिशा से आ रहे डंपर ने एस्कॉर्ट गाड़ी को टक्कर मार दी। तेज टक्कर के बाद एस्कॉर्ट वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे के तुरंत बाद विधायक राजेश चौधरी ने अपनी गाड़ी रोकी और स्थानीय लोगों की मदद से वाहन में फंसे पुलिसकर्मियों को बाहर निकालने में सहायता की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान दरोगा राजेंद्र सिंह यादव को मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल में अन्य घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है।

विधायक ने जताया दुख

सड़क हादसे में दारोगा राजेंद्र सिंह यादव की मौत के बाद विधायक ने दुख जताया है। विधायक ने खेद प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई है। हादसे के बाद पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण डंपर का गलत दिशा में चलना पाया गया है। इस घटना के कारण एक्सप्रेसवे पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

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Published on:

21 Jun 2026 06:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर विधायक की एस्कॉर्ट गाड़ी में डंपर ने मारी टक्कर, हादसे में दारोगा की मौत

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