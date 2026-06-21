ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर विधायक की एस्कॉर्ट गाड़ी में डंपर ने मारी टक्कर, हादसे में दारोगा की मौत

सड़क हादसे में दारोगा राजेंद्र सिंह यादव की मौत के बाद विधायक ने दुख जताया है। विधायक ने खेद प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई है। हादसे के बाद पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण डंपर का गलत दिशा में चलना पाया गया है। इस घटना के कारण एक्सप्रेसवे पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है।