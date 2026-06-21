‘लड़की की दूसरी जगह शादी होने से प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत’, सहारनपुर में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर कर ली आत्महत्या

सीओ ने बताया कि अभी तक किसी पक्ष से लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मामला संवेदनशील होने के कारण गहन जांच चल रही है। परिजन दोनों की मौत को प्रेम संबंध से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि पुलिस हर संभावना को खुला रखकर काम कर रही है। मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।