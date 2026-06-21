21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

‘लड़की की दूसरी जगह शादी होने से प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत’, सहारनपुर में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर कर ली आत्महत्या

Two Bodies Found: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में विवाहित प्रेमिका और उसके प्रेमी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। महिला का शादी के पहले से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। पूरी खबर पढ़िए…

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Vinay Shakya

Jun 21, 2026

patiala house court directs release

सांकेतिक इमेज- पत्रिका

Lovers Swallowed Poison: सहारनपुर जिले में नागल थाना क्षेत्र के मड़की गांव में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर आत्महत्या (Lovers Commit Suicide) कर दी। प्रेमी-प्रेमिका का शव गांव के बाहर एक खेत में मिला है। मृतकों की पहचान अंकुश और उसकी प्रेमिका काजल के रूप में हुई है।

काजल शादीशुदा थी और उसका अंकुश से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। काजल और उसके प्रेमी अंकुश के शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

दूसरी जगह शादी होने से दुखी थी काजल

मड़की गांव निवासी नरेंद्र ने अपनी साली की बेटी काजल को गोद लिया था। नरेंद्र ने करीब एक साल पहले काजल की शादी देहात कोतवाली क्षेत्र के सुंदलहेड़ी गांव निवासी राजू के साथ कर दी थी। शादी से पहले से ही काजल का अंकुश के साथ प्रेम संबंध था। अंकुश राजू का पारिवारिक रिश्ते में भाई लगता था।

शादी के बाद भी काजल और अंकुश का मिलना-जुलना जारी रहा। राजू इस बात का विरोध करता था। नरेंद्र के अनुसार, राजू ने कुछ दिन पहले काजल और अंकुश को साथ देख लिया। इसके बाद राजू ने गुस्से में काजल को उसके मायके मड़की गांव भेज दिया था। इसके बाद से काजल अपने मायके में ही रह रही थी।

नरेंद्र ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत

शनिवार को नरेंद्र और उनकी पत्नी काम करने के बाद वापस घर लौटे तो काजल घर पर नहीं मिली। इसके बाद नरेंद्र ने नागल थाने में पहुंचकर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताते हुए सूचना दी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के बजाय 24 घंटे इंतजार करने की सलाह दी। रविवार को गांव के बाहर खेत में काजल उसके प्रेमी का शव मिला।

पुलिस ने क्या कहा?

सीओ ने बताया कि अभी तक किसी पक्ष से लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मामला संवेदनशील होने के कारण गहन जांच चल रही है। परिजन दोनों की मौत को प्रेम संबंध से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि पुलिस हर संभावना को खुला रखकर काम कर रही है। मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

Mathura News: स्ट्रेचर नहीं मिली तो पिता को पीठ पर बैठाकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंची बेटी

ये भी पढ़ें
Mathura District Hospital News, Daughter Carries Father On Back

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

up crime news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Jun 2026 03:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / ‘लड़की की दूसरी जगह शादी होने से प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत’, सहारनपुर में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर कर ली आत्महत्या

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘राहुल गांधी का हाथ थाम लो, वरना खत्म हो जाओगे’ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की सपा को बड़ी चेतावनी, बंगाल-महाराष्ट्र का दिया हवाला

Rahul Gandhi News, Congress Vs Samajwadi Party
सहारनपुर

मां-बहन और बेटी के साथ ससुराल से लौट रहे युवक की बाइक को क्रेटा ने टक्कर मारी, चारों की मौत

Road Accident
सहारनपुर

यूपी से संदिग्ध आतंकी हिरासत में, पाकिस्तान लिंक की जांच तेज; ATS को मिले अहम सुराग

UP ATS
सहारनपुर

बहन ने घर आने से मना किया तो भाई ने बहन के सामने ही कर दी जीजा की हत्या!

Saharanpur murder
सहारनपुर

मोहाली बम ब्लास्ट में निकला UP कनेक्शन: जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी ग्राम प्रधान का भाई देवबंद से गिरफ्तार

Mohali
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.