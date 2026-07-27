Shayan Masood Samajwadi Party: लोकसभा में किया प्रचार, अब सपा में शामिल होने की चर्चा, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बढ़ेगी टेंशन?

यदि शायान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो इसका असर सिर्फ सहारनपुर तक सीमित नहीं रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक, स्थानीय संगठन और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह सियासी चर्चा जल्द हकीकत में बदलती है या फिर यह केवल राजनीतिक अटकल साबित होती है। आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी।