सहारनपुर: ‘बीबी पानी पिला दो’, तरस खाकर खोला दरवाजा, फिर दो घरों में महिलाओं को बेहोश कर लूटे जेवरात

पहली घटना के कुछ ही देर बाद इन महिलाओं ने कस्बे के ही एक और घर पर निशाना साधा। यह दूसरा घर बड़गांव कस्बे के ही रहने वाले शिवकुमार का था। शिवकुमार की पत्नी रूबी घर पर थी। महिलाओं ने फिर वही हथकंडा अपनाते हुए गेट खुलवा लिया और जब रूबी पानी लेकर आई तो उसे भी नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया और सारे गहने लूट लिया। इस तरह इन महिलाओं ने एक ही समय पर बेखौफ ढंग से दो अलग-अलग घरों में लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गई। इन घटनाओं से साफ है कि अगर आपके गली मोहल्लें में भी इस तरह के कोई अंजान व्यक्ति या महिलाएं जो फेरी के बहाने घूमते हुए दिखाई दें तो उनके झांसे में ना आएं सावधान रहें।