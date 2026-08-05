‘कांवड़ यात्रा के दौरान बरतें सावधानी!’ दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के लिए जारी की एडवाइजरी

कांवड़ यात्रा के दौरान पश्चिमी यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। देवबंद प्रशासन और पुलिस भी इस दौरान मुस्तैद रहती है। ऐसे में दारुल उलूम द्वारा जारी इस एडवाइजरी को स्थानीय प्रशासन ने भी एक सकारात्मक कदम माना है। संस्था की ओर से कहा गया है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सबकी साझी जिम्मेदारी है और दारुल उलूम के छात्र हमेशा की तरह इस बार भी अनुशासित आचरण का उदाहरण पेश करेंगे।