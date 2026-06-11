झारखंड राज्य सभा चुनाव: इतना महत्वपूर्ण बात है, आज सदन के मालिक, कांग्रेस के बयान से झारखंड में सियासी संग्राम

कांग्रेस मंत्री के वायरल वीडियो को बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर किया है। इस मामले पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन में कथित गड़बड़ी के विरोध में कांग्रेस अकेले मुखर नजर आई, जबकि महागठबंधन के अन्य सहयोगी इससे दूरी बनाए रहे। इस पर निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चा तेज है। हालांकि शाम के समय झामुमो ने इस मुद्दे पर संवाददाता सम्मेलन कर सवाल जरूर उठाए, लेकिन जमीनी स्तर पर कांग्रेस ही इस मामले में अकेली खड़ी दिखाई दी। कांग्रेस मंत्री के इस बयान और घटनाक्रम को लेकर महागठबंधन के भीतर कुछ आंतरिक मतभेद और खटपट के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है।