झारखंड राज्य सभा चुनाव: क्रॉस वोटिंग और सरप्लस वोट तय करेंगे नतीजा, एनडीए-महागठबंधन में कांटे की टक्कर

राज्यसभा चुनाव में संभावित सियासी सेंधमारी को लेकर कांग्रेस पूरी तरह अलर्ट है। पार्टी इस समय ‘डैमेज कंट्रोल’ और एकजुटता के मोड में नजर आ रही है। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होते ही कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में अपने विधायकों, मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सभी विधायकों को चुनाव तक पूरी तरह एकजुट रहने की सख्त हिदायत दी। उधर, भाजपा ने भी परिमल नाथवानी के नाम सामने आने से पहले ही अपने विधायकों से प्रस्तावक के रूप में खाली फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लिए थे।