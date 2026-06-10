झारखंड राज्य सभा चुनाव: परिमल का नामांकन स्वीकार, भड़की कांग्रेस? रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर खड़े किए सवाल

इस मामले पर परिमल नाथवानी की ओर से अधिवक्ताओं ने सुबह करीब 11 बजे से अपना पक्ष रखना शुरू किया। वहीं, कांग्रेस विधायक प्रणव झा की ओर से आपत्ति और तर्क प्रस्तुत करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी गई। रिटर्निंग ऑफिसर के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों में नाराजगी फैल गई और वे आक्रोशित हो उठे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद विशेष रूप से दिल्ली से रांची पार्टी का पक्ष रखने पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार नामांकन स्वीकार कर लिया गया है।