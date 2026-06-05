राज्य सभा चुनाव से पहले झारखंड महागठबंधन में दरार! कांग्रेस के फैसले पर झामुमो नाराज

झारखंड में राज्य सभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद राज्य की सियासत गरमा गई है। झामुमो नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित करने का फैसला एकतरफा तरीके से लिया है। उनका तर्क है कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़े गए थे, तो राज्यसभा चुनाव को लेकर भी फैसला उनके नेतृत्व में ही होना चाहिए था। झामुमो नेताओं ने यह भी कहा कि राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा उनकी पार्टी की ओर से की जानी चाहिए थी। वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस और झामुमो का गठबंधन मजबूत है और दोनों दल मिलकर राज्यसभा की दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे।