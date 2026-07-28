बांकीपुर उपचुनाव: नीतीश कुमार को क्यों जारी करनी पड़ी वीडियो अपील? शिवानंद तिवारी ने बताई वजह

शिवानंद तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए नीतीश कुमार को भी उतार दिया है। तिवारी ने बताया कि उन्होंने नीतीश कुमार की एक वीडियो अपील सुनी है, जिसमें उन्होंने मतदाताओं से बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीडियो मेसेज जारी करने का स्पष्ट मतलब है कि पार्टी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। शिवानंद तिवारी के अनुसार, बीजेपी खुद मानती है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बहुत प्रभावशाली नेता हैं और उनके समर्थन के बिना चुनावी लड़ाई जीतना मुश्किल होगा।