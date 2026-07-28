बिहार: साँप ने डसा तो उसे डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुँचा युवक, जिंदा कोबरा देखते ही मच गई भगदड़

बिहार के पूर्वी चंपारण के सदर अस्पताल में उस समय लोगों की सांसें थम गईं, जब इलाज के लिए आए एक युवक ने अपने साथ लाए डिब्बे से जिंदा कोबरा निकालकर डॉक्टरों को दिखा दिया। कुछ ही पल में वार्ड में मौजूद मरीज, उनके परिजन और अस्पताल के कर्मचारी डरकर इधर-उधर हटने लगे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक की पहचान निर्भय कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वह एक छोटे कोबरा को सुरक्षित हटाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान साँप ने उसके हाथ पर काट लिया। इसके बावजूद उसने घबराने के बजाय सावधानी से साँप को एक डिब्बे में बंद किया और सीधे सदर अस्पताल पहुँच गया।