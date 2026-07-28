बिहार शिक्षक भर्ती पेपर लीक: EOU ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार, अब तक 296 आरोपी पकड़े गए

जांच एजेंसियों के मुताबिक, डॉ. मनीष कुमार पेपर लीक के गिरोह के लगातार संपर्क में था। आरोप है कि वह परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने की साजिश में शामिल था। उसने परीक्षा की तैयारी के नाम पर एक रिजर्व गाड़ी से करीब 30 अभ्यर्थियों को झारखंड के हजारीबाग पहुंचाया था, जहां उन्हें लीक हुआ पेपर रटवाया गया था। यह मामला 16 मार्च 2024 को दर्ज आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-06/2024 से संबंधित है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, आईटी एक्ट 2000 तथा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के तहत जांच की जा रही है।