28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

बिहार शिक्षक भर्ती पेपर लीक: EOU ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार, अब तक 296 आरोपी पकड़े गए

BPSC TRE-3 Paper Leak Case : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-3) पेपर लीक मामले में बिहार आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को एक और बड़ी सफलता मिली है। मामले की जांच कर रही ईओयू ने एक एमबीबीएस डॉक्टर को गिरफ्तार किया है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

kamlesh sharma

Jul 28, 2026

Bihar doctor arrested

Bihar doctor arrested (Photo AI)

BPSC TRE-3 paper leak case : पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-3) पेपर लीक मामले में बिहार आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को एक और बड़ी सफलता मिली है। मामले की जांच कर रही ईओयू ने एक एमबीबीएस डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 296 हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जारी बयान के अनुसार, डॉक्टर मनीष कुमार को जांच में मिले पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

पेपर लीक गिरोह के संपर्क में था आरोपी

जांच एजेंसियों के मुताबिक, डॉ. मनीष कुमार पेपर लीक के गिरोह के लगातार संपर्क में था। आरोप है कि वह परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने की साजिश में शामिल था। उसने परीक्षा की तैयारी के नाम पर एक रिजर्व गाड़ी से करीब 30 अभ्यर्थियों को झारखंड के हजारीबाग पहुंचाया था, जहां उन्हें लीक हुआ पेपर रटवाया गया था। यह मामला 16 मार्च 2024 को दर्ज आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-06/2024 से संबंधित है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, आईटी एक्ट 2000 तथा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के तहत जांच की जा रही है।

2021 में पूरी की पढ़ाई

ईओयू की जांच में सामने आया कि डॉ. मनीष कुमार ने वर्ष 2021 में नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उसने कैमूर जिले में सरकारी डॉक्टर के रूप में सेवाएं दीं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उसने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया था। गिरफ्तारी के वक्त वह पीजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था।

अब तक 296 आरोपियों की गिरफ्तारी

ईओयू के मुताबिक शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-3 पेपर लीक मामले में अब तक कुल 296 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एजेंसी का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक कराने वाले गिरोह और इससे आर्थिक लाभ कमाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

CJP Protest Impact: बिहार का न्योता ठुकराया, पंजाब से फिलहाल दूरी; यूपी में दिख सकती है सियासी हलचल!

ये भी पढ़ें
reservation removal movement rha instagram gen z aarakshan debate india

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jul 2026 03:23 pm

Published on:

28 Jul 2026 03:23 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार शिक्षक भर्ती पेपर लीक: EOU ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार, अब तक 296 आरोपी पकड़े गए

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

'आज प्रशांत किशोर की राजनीति का आखिरी दिन', बांकीपुर में BJP मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का दावा

bankipur bypoll
राष्ट्रीय

भाजपा विधायक राजू सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 4 साल की सजा पर रोक और जमानत मंजूर

Raju Singh MLA
राष्ट्रीय

‘बांकीपुर में मेरा परिवार रहता है, मेरे घर को भेदना आसान नहीं’, BJP कैंडिडेट के लिए खुद मैदान में उतरे नितिन नवीन

Nitin Nabin
राष्ट्रीय

बांकीपुर उपचुनाव: प्रचार के आखिरी दौर में BJP-RJD का शक्ति प्रदर्शन, वायरल वीडियो से बढ़ी बेचैनी

bjp rjd roadshow
पटना

बांकीपुर में चुनाव प्रचार के लिए किसी ने नहीं बुलाया, भरत तिवारी के पिता ने मनोज तिवारी के दावे को किया खारिज

भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.