बांकीपुर में चुनाव प्रचार के लिए किसी ने नहीं बुलाया, भरत तिवारी के पिता ने मनोज तिवारी के दावे को किया खारिज

मनोज तिवारी के इस दावे के 24 घंटे के भीतर भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार से किसी ने भी चुनाव प्रचार के लिए संपर्क नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पत्नी आशा देवी बेटे की मौत के बाद मानसिक रूप से बेहद व्यथित और तनाव में हैं। जो भी व्यक्ति उन्हें उनके बेटे को न्याय दिलाने का भरोसा देता है, वह उसकी बातों पर विश्वास कर लेती हैं। काशीनाथ तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव प्रचार के लिए उन्हें या उनके परिवार को किसी प्रकार का फोन या निमंत्रण नहीं मिला है।