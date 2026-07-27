Student Protest: ‘जंतर-मंतर का आंदोलन बिहार पहुंचने में देर नहीं लगेगा’, आखिर Neha Bora ने क्यों दी चेतावनी?

Student Protest: पटना पहुंचीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने छात्र आंदोलन को लेकर बिहार सरकार को चेतावनी दी है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए, तो दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ आंदोलन बिहार पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।