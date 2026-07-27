बांकीपुर उपचुनाव: प्रचार के आखिरी दौर में BJP-RJD का शक्ति प्रदर्शन, वायरल वीडियो से बढ़ी बेचैनी

उधर, विदेश यात्रा से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आए। उन्होंने सोमवार को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो की शुरुआत पटना के मीठापुर स्थित महागठबंधन के मुख्य चुनाव कार्यालय से हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। रोड शो शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने दावा किया कि "इस बार बांकीपुर की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता की जीत तय है।" उन्होंने कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन मजबूत स्थिति में है।