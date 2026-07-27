CJP Protest Impact: बिहार का न्योता ठुकराया, पंजाब से फिलहाल दूरी; यूपी में दिख सकती है सियासी हलचल!

यदि कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में उत्तर प्रदेश में सक्रिय होती है तो इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। वहीं, पार्टी सीधे चुनावी राजनीति में नहीं भी उतरती है तो भी इस आंदोलन ने युवाओं की राजनीतिक भागीदारी और सोशल मीडिया आधारित लामबंदी को नई पहचान दी है। ऐसे में सभी दलों को युवाओं को केंद्र में रखकर अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ सकती है। चूंकि आंदोलन के दौरान भाजपा मुख्य निशाने पर रही, इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसके असर पर नजर रहेगी।