लीक-फ्री एग्जाम मिशन शुरू: 4 बिंदुओं पर तैयार होगा रोडमैप, PM मोदी की उच्चस्तरीय टीम में किन विशेषज्ञों को मिली जगह?

PM Modi Leak Free Exam Mission: देशभर में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों की घटनाओं के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय उच्चस्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। यह टीम परीक्षा सुधारों के लिए व्यापक सुझाव देगी, जिनके आधार पर भविष्य की सभी प्रतियोगी और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, तकनीक-संचालित और भरोसेमंद बनाया जाएगा।