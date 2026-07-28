‘अपनी उम्मीदवारी वापस ले लूंगा अगर नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर वो बात कह देंगे’, प्रशांत किशोर का बड़ा बयान

प्रशांत किशोर ने कहा- इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने वीडियो में क्या कहा है? बांकीपुर की जनता ने पहले ही अपना मन बना लिया है। आज मैं बिहार की जनता और बांकीपुर के मतदाताओं से एक बात कहना चाहता हूं, कल NDA ने नीतीश कुमार का जो वीडियो जारी किया था, वह पूरी तरह से फर्जी है।