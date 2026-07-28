धर्मेंद्र प्रधान को दूसरा मंत्रालय देने की खबरों पर BJP का खंडन, संबित पात्रा बोले- पूरी तरह काल्पनिक और बेबुनियाद

धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। जिसमें लिखा- पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से उन्हें दुख पहुंचा है और यह उनके व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं है। उन्होंने लिखा कि देश की एकता, छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा है, ताकि कोई भी राष्ट्रविरोधी ताकत स्थिति का फायदा न उठा सके और छात्रों का भविष्य कानूनी उलझनों में न फंसे।