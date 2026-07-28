28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का CJP ने किया स्वागत, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी, कंगना रनौत के बयान पर भी किया पलटवार

कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट युवाओं के हित में फैसला दे रही है, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को आंदोलनकारियों की मूल मांगों को भी प्राथमिकता से पूरा करना चाहिए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Jul 28, 2026

Saurav Das

CJP Spokesperson Saurav Das। (Photo ANI)

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर सहित देश भर में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलनों के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए पुलिस हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए उन सभी छात्रों को तुरंत छोड़ने का निर्देश दिया है, जिनके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का बयान सामने आया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट युवाओं के हित में फैसला दे रही है, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को आंदोलनकारियों की मूल मांगों को भी प्राथमिकता से पूरा करना चाहिए।

सौरभ दास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सीजेपी लंबे समय से जमीन पर सक्रिय रहकर युवाओं की आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत जो भी फैसला दे रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी सबसे प्रमुख मांग यह है कि प्रदर्शनकारी युवाओं पर दर्ज सभी एफआईआर (FIR) वापस ली जाएं और सरकार भविष्य में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई न करे।

लिखित गारंटी और रिहाई की मांग

सौरभ दास ने कहा कि संगठन को इस बात की उम्मीद थी कि मंगलवार तक सरकार की ओर से इस संबंध में एक लिखित गारंटी जारी कर दी जाएगी और हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

मांगें न मानने पर फिर से आंदोलन की चेतावनी

सरकार को चेतावनी देते हुए सौरभ दास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी राहत दे, वह हमारी मांगों के 'अतिरिक्त' होनी चाहिए। हमारी मूल मांगें पहले पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि यदि सरकार अपने वादे से मुकरती है या मांगों को नजरअंदाज करती है, तो संगठन दिल्ली में एक बार फिर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने के लिए मजबूर होगा।

कंगना रनौत के बयान पर किया पलटवार

भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान पर पलटवार करते हुए सौरभ दास ने कहा कि जब उनकी अपनी ही पार्टी के लोग गंभीरता से नहीं लेते और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, तो फिर देश के युवा और हम उन्हें गंभीरता से क्यों लें?। उन्होंने कहा कि आज की जेन-जेड, जेन-अल्फा या देश की युवा पीढ़ी में से कोई भी कंगना रनौत की बातों को गंभीरता से नहीं सुनता।

दिल्ली आंदोलन के बाद जयपुर लौट रहे CJP के आशुतोष रांका बोले- जब तक शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी, चुप नहीं बैठेंगे

ये भी पढ़ें
Ashutosh Ranka

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jul 2026 05:17 pm

Published on:

28 Jul 2026 05:17 pm

Hindi News / National News / सुप्रीम कोर्ट के आदेश का CJP ने किया स्वागत, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी, कंगना रनौत के बयान पर भी किया पलटवार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

नए शिक्षा मंत्री और प्रियंका गांधी के बीच सदन में बहस, हंगामे के बाद स्पीकर ने कांग्रेस सांसद का बयान रिकॉर्ड से हटाया

Priyanka Gandhi Vadra
राष्ट्रीय

Gujarat News: पति-पत्नी और बेटा, जब घर से एक साथ उठीं तीन अर्थियां, सांत्वना देने वाले भी फफक कर रो पड़े

Rajkot Suicide Case
अहमदाबाद

बांकीपुर उपचुनाव: नीतीश कुमार को क्यों जारी करनी पड़ी वीडियो अपील? शिवानंद तिवारी ने बताई वजह

bankipur bypoll
राष्ट्रीय

‘किसके आदेश पर चली पैलेट गन, गृह मंत्री जवाब दें’, लोकसभा में भड़कीं प्रियंका गांधी, पीएम मोदी को भी घेरा

Priyanka Gandhi in Lok Sabha
राष्ट्रीय

धर्मेंद्र प्रधान को दूसरा मंत्रालय देने की खबरों पर BJP का खंडन, संबित पात्रा बोले- पूरी तरह काल्पनिक और बेबुनियाद

Education Minister Resignation, Dharmendra Pradhan Welcome Video
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.