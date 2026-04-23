Bihar Politics: सम्राट सरकार कल पेश करेगी विश्वास मत, चार विधायकों पर रहेंगी सबकी निगाहें

Bihar Politics मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार शुक्रवार को बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल करेगी। विश्वास मत से पहले डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 24 अप्रैल को सरकार विधानसभा में अपना विश्वास मत प्राप्त करेगी। उन्होंने आगे कहा, “हम पूर्ण मजबूती के साथ विश्वास मत हासिल करेंगे। एनडीए के पास सिर्फ साधारण नहीं, बल्कि मजबूत बहुमत है।”