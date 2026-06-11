Bihar monsoon 2026: समय से 6 दिन पहले बिहार पहुंचा मानसून, किशनगंज-सुपौल समेत 7 जिलों में झमाझम बारिश

मॉनसून के आगमन के साथ ही बिहार के सीमांचल और उत्तर बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा 148.0 मिमी बारिश किशनगंज के तैयबपुर में दर्ज की गई। इसके अलावा सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में 106.0 मिमी, खगड़िया के बलतारा में 70.4 मिमी, समस्तीपुर के हसनपुर में 67.6 मिमी, सीवान के आंदर में 67.4 मिमी और पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकिनगर में 58.0 मिमी बारिश हुई है। इस बारिश के बाद पूरे इलाके का मौसम सुहावना हो गया है।