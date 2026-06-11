अक्टूबर में जेल, दिसंबर में नई पोस्टिंग और अब विजिलेंस की रडार पर; बिहार टेंडर स्कैम में फंसे IAS कौन?

शुरुआत में ऐसा लगा कि राजस्व बोर्ड में नई पोस्टिंग के बाद संजीव हंस की मुश्किलें कम हो गई हैं। हालांकि, स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) द्वारा बीते दिनों की गई कार्रवाई ने उनकी मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं। टेंडर घोटाले में पहले ठेकेदार रिशु श्री और उसके सहयोगी संतोष कुमार की गिरफ़्तारी हुई, फिर तीन अधिकारी तारिणी दास, मुमुक्षु चौधरी और उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद जांच की कड़ियां अब संजीव हंस से जुड़ रही हैं। फिलहाल, जांच एजेंसियां ​​पूछताछ के लिए संजीव हंस की तलाश कर रही हैं, लेकिन उनके ठिकाने के बारे में कोई सुराग न मिलने से कई नए सवाल उठ रहे हैं।