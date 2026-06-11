Bihar folk singer: छठी क्लास से शुरू की थी कजरी और सोहर की साधना, अब रोहतास की मनीषा को मिलेगा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार

मनीषा श्रीवास्तव ने अपनी पारंपरिक लोक विरासत को कभी भी गुमनाम नहीं होने दिया। उन्होंने न केवल पारंपरिक भोजपुरी लोक विधाओं जैसे बटोहीया, कजरी, सोहर, चैता और शादी के पारंपरिक गीतों को जीवित रखा है, बल्कि उन्हें एक प्रतिष्ठित मंच भी प्रदान किया है। संगीत के प्रति अपने लगाव और सामाजिक-सांस्कृतिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हुए उन्होंने कृषि विभाग के सहयोग से 'मोटे अनाज (मिलेट) की खेती' पर केंद्रित विशेष गीत भी तैयार किए। इसके अलावा, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता के सम्मान में उनके गाए एक विशेष गीत को काफी सराहना मिली है।