7 साल तक बच्ची के फेफड़े में फंसी रही पेन की कैप, डॉक्टर टीबी और अस्थमा का करते रहे इलाज, काटना पड़ा एक-तिहाई हिस्सा

हालांकि डॉक्टरों ने एक महीने तक इंतजार किया कि प्रभावित हिस्सा दोबारा सामान्य हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7 सालों के लंबे समय तक ढक्कन फंसे रहने की वजह से वहां गंभीर इंफेक्शन हो चुका था और फेफड़े के ऊतक हमेशा के लिए नष्ट हो चुके थे। इस कारण आखिरकार फेफड़े का लगभग एक-तिहाई हिस्सा सर्जरी करके निकालना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि सफल सर्जरी के बाद बच्ची की स्थिति स्थिर है और वह भविष्य में सामान्य जीवन जी सकेगी।