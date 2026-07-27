‘ये सिर्फ कोई अपने पति या बॉयफ्रेंड के लिए करता है’ हर्षद चोपड़ा हुए थे बाहर तो उनकी बेडशीट ओढ़कर सोईं शिवांगी, भड़के लोग

इस घटना का वीडियो क्लिप जैसे ही रेडिट (Reddit) और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ, नेटिजन्स ने शिवांगी के इस रवैये पर काफी नाराजगी और हैरानी जताई। कई यूजर्स ने इसे जबरन का ड्रामा और अजीब करार दिया। एक यूजर ने लिखा, "वह इस तरह की बचकानी एक्टिंग करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि लोग उन्हें कपल न कहें।" दूसरे ने कमेंट किया, "यह बेहद अजीब है, ऐसा कोई सिर्फ अपने पति या बॉयफ्रेंड के लिए ही करता है। किसी दूसरे की इस्तेमाल की हुई गंदी बेडशीट पर सोना बहुत डरावना है।" एक अन्य ने लिखा, "और वो दोनों कहते हैं कि वह डेट नहीं कर रहे हैं।" एक और ने लिखा, "वह असल में क्या सोचते हैं कि वह कर रहे हैं?"