‘ये सिर्फ कोई अपने पति या बॉयफ्रेंड के लिए करता है’ हर्षद चोपड़ा हुए थे बाहर तो उनकी बेडशीट ओढ़कर सोईं शिवांगी, भड़के लोग

शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा (Photo Source- Netflix Show)
Shivangi Joshi Harshad Chopda Lock Upp Season 2: रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' (Lock Upp Season 2) में टेलीविजन के मशहूर कलाकारों हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) और शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) की नजदीकियों को लेकर शुरुआत से ही प्यार के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ फैंस को जहां उनका यह बॉन्ड बेहद प्यारा लगता है, वहीं कई दर्शकों का मानना है कि इसे जानबूझकर ड्रामा के लिए बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हाल ही में हर्षद चोपड़ा के शो से बाहर होने के बाद शिवांगी जोशी की एक हरकत ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है। लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं।
शो से हर्षद चोपड़ा के एलिमिनेट होने के बाद, शिवांगी को सेल के बाहर सोने से पहले हर्षद की बेडशीट और कंबल उठाते हुए देखा गया था। कैमरे में कैद हुए इस पल में शिवांगी को कहते सुना गया, "मुझे नहीं पता कि कौन कहां सोया। हर्षद ने कहा था कि यह उसका है, इसलिए मैं इसे ले रही हूं। मैं बस बहुत अकेला महसूस कर रही हूं।" इसी वीडियो के सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और हर कोई कमेंट करने लगा।
इस घटना का वीडियो क्लिप जैसे ही रेडिट (Reddit) और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ, नेटिजन्स ने शिवांगी के इस रवैये पर काफी नाराजगी और हैरानी जताई। कई यूजर्स ने इसे जबरन का ड्रामा और अजीब करार दिया। एक यूजर ने लिखा, "वह इस तरह की बचकानी एक्टिंग करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि लोग उन्हें कपल न कहें।" दूसरे ने कमेंट किया, "यह बेहद अजीब है, ऐसा कोई सिर्फ अपने पति या बॉयफ्रेंड के लिए ही करता है। किसी दूसरे की इस्तेमाल की हुई गंदी बेडशीट पर सोना बहुत डरावना है।" एक अन्य ने लिखा, "और वो दोनों कहते हैं कि वह डेट नहीं कर रहे हैं।" एक और ने लिखा, "वह असल में क्या सोचते हैं कि वह कर रहे हैं?"
शो के लेटेस्ट एपिसोड में एलिमिनेट हो चुके हर्षद चोपड़ा और योगेश रावत ने दोबारा एंट्री की है। हर्षद ने सूफी मोतीवाला को और योगेश ने धीरज धूपर को टास्क में हराकर अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं आने वाले प्रोमो में दिखाया गया है कि मेकर्स कंटेस्टेंट्स के गहरे राज यानी सीक्रेट्स नीलाम करने वाले हैं। कह सकते हैं कि आने वाला शो और भी दिलचस्प होने वाला है। ये शो फैंस को बेहद पसंद आ रहा है और लोग उनके सीक्रेट्स जानने के लिए बेताब भी हैं।
बता दें, हर्षद और शिवांगी ने इससे पहले धारावाहिक 'बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 4' में साथ काम किया था। 'लॉक अप' की प्रीमियर नाइट से ही दोनों एक-दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। शो में शिल्पा शिंदे, राम कपूर, धीरज धूपर और होस्ट फराह खान व रितेश देशमुख ने भी कई बार दोनों को इंडिविजुअल (अकेले) गेम न खेलने के लिए टोका था। दोनों को अक्सर साथ में देखे जाने के बाद सोशल मीडिया पर कपल भी कहा जा रहा है, लेकिन दोनों लगातार इन खबरों का खंडन करते आ रहे हैं।
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