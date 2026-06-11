बिहार: ‘लालू यादव की विरासत को मिटाना संभव नहीं’ RJD सुप्रीमो के जन्मदिन पर बोलीं कंचना यादव, गिनाईं वजहें

लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का जश्न मनाता पूरा परिवार (फोटो- तेजस्वी यादव X)
Lalu Prasad Yadav Birthday: राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर सुबह से ही पटना में 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी के घर पर जश्न का माहौल है। बिहार के कोने-कोने से हजारों पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक अपने नेता को बधाई देने पहुंचे हैं। इस मौके पर RJD की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. कंचना यादव ने कहा कि लालू यादव सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति में एक नाम नहीं हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और देश के लाखों शोषित और हाशिए पर पड़े लोगों के राजनीतिक सशक्तिकरण की एक ऐसी मजबूत आवाज हैं, जिसे राजनीतिक साजिशों या सत्ता की ताकत से कभी चुप नहीं कराया जा सकता।
डॉ. कंचना यादव ने कहा कि लालू यादव की पॉपुलैरिटी कम करने और उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिशें कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह खेल दशकों से खेला जा रहा है।
कंचना यादव ने कहा, "लालू जी सिर्फ एक नाम नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक बदलाव, सामाजिक न्याय और समाज के दबे-कुचले तबके की आवाज के एक प्रतीक हैं। उन्हें राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिशें कोई नई बात नहीं हैं। जब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब भी उनके खिलाफ कई साज़िशें रची गईं। जब वे देश के रेल मंत्री थे, तब भी उन्हें कमजोर करने की कोशिशें की गईं। हालांकि, इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन नेताओं की जड़ें जनता के बीच गहरी होती हैं, उन्हें साजिशों से मिटाया नहीं जा सकता।"
RJD प्रवक्ता ने कहा कि लालू यादव का कद किसी ऑफिशियल कुर्सी या सरकारी पद का मोहताज नहीं है, वो देश भर के लाखों दबे-कुचले लोगों की उम्मीदों की निशानी हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की पहचान उन लाखों लोगों की उम्मीदों से जुड़ी हुई है जिन्हें सदियों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुख्यधारा से अलग रखा गया था। यही वजह है कि उनकी राजनीतिक विरासत को मिटाना न तो पहले कभी मुमकिन हो पाया और न ही भविष्य में कभी मुमकिन होगा। उन्हें कभी मिटाया नहीं गया है और न ही कोई ताकत उन्हें कभी मिटा सकती है।
आखिर में लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए डॉ. कंचना यादव ने उन्हें एक 'जीवंत अध्याय' बताया। उन्होंने कहा कि लालू जी सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, बल्कि सोशल जस्टिस, बराबरी, इज्जत और डेमोक्रेटिक अधिकारों के लिए संघर्ष की पूरी कहानी को दिखाते हैं। RJD प्रवक्ता ने कहा, "सोशल जस्टिस के चैंपियन, दबे-कुचले लोगों की आवाज और लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण माने जाने वाले लालू प्रसाद जी को जन्मदिन हार्दिक शुभकामनाएं एवं दीर्घायु जीवन की मंगलकामनाएं।"
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