बिहार: ‘लालू यादव की विरासत को मिटाना संभव नहीं’ RJD सुप्रीमो के जन्मदिन पर बोलीं कंचना यादव, गिनाईं वजहें

Lalu Prasad Yadav Birthday: राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर सुबह से ही पटना में 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी के घर पर जश्न का माहौल है। बिहार के कोने-कोने से हजारों पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक अपने नेता को बधाई देने पहुंचे हैं। इस मौके पर RJD की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. कंचना यादव ने कहा कि लालू यादव सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति में एक नाम नहीं हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और देश के लाखों शोषित और हाशिए पर पड़े लोगों के राजनीतिक सशक्तिकरण की एक ऐसी मजबूत आवाज हैं, जिसे राजनीतिक साजिशों या सत्ता की ताकत से कभी चुप नहीं कराया जा सकता।