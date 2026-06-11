11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार: ‘लालू यादव की विरासत को मिटाना संभव नहीं’ RJD सुप्रीमो के जन्मदिन पर बोलीं कंचना यादव, गिनाईं वजहें

Lalu Prasad Yadav 79th Birthday: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 79वें जन्मदिन के मौके पर पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. कंचना यादव ने कहा कि लालू यादव की विरासत को मिटाना पूरी तरह नामुमकिन है क्योंकि उनकी जड़ें जनता के बीच गहरी हैं। उन्होंने वजहें गिनाते हुए कहा कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री और रेल मंत्री थे, तब से उनके खिलाफ साज़िशें रची जा रही हैं।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jun 11, 2026

lalu prasad yadav birthday celebration

लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का जश्न मनाता पूरा परिवार (फोटो- तेजस्वी यादव X)

Lalu Prasad Yadav Birthday: राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर सुबह से ही पटना में 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी के घर पर जश्न का माहौल है। बिहार के कोने-कोने से हजारों पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक अपने नेता को बधाई देने पहुंचे हैं। इस मौके पर RJD की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. कंचना यादव ने कहा कि लालू यादव सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति में एक नाम नहीं हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और देश के लाखों शोषित और हाशिए पर पड़े लोगों के राजनीतिक सशक्तिकरण की एक ऐसी मजबूत आवाज हैं, जिसे राजनीतिक साजिशों या सत्ता की ताकत से कभी चुप नहीं कराया जा सकता।

लालू को खत्म करने की साजिशें कोई नई बात नहीं हैं: कंचना यादव

डॉ. कंचना यादव ने कहा कि लालू यादव की पॉपुलैरिटी कम करने और उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिशें कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह खेल दशकों से खेला जा रहा है।

कंचना यादव ने कहा, "लालू जी सिर्फ एक नाम नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक बदलाव, सामाजिक न्याय और समाज के दबे-कुचले तबके की आवाज के एक प्रतीक हैं। उन्हें राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिशें कोई नई बात नहीं हैं। जब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब भी उनके खिलाफ कई साज़िशें रची गईं। जब वे देश के रेल मंत्री थे, तब भी उन्हें कमजोर करने की कोशिशें की गईं। हालांकि, इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन नेताओं की जड़ें जनता के बीच गहरी होती हैं, उन्हें साजिशों से मिटाया नहीं जा सकता।"

पद और सत्ता से बड़ी है लालू की पहचान: कंचना यादव

RJD प्रवक्ता ने कहा कि लालू यादव का कद किसी ऑफिशियल कुर्सी या सरकारी पद का मोहताज नहीं है, वो देश भर के लाखों दबे-कुचले लोगों की उम्मीदों की निशानी हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की पहचान उन लाखों लोगों की उम्मीदों से जुड़ी हुई है जिन्हें सदियों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुख्यधारा से अलग रखा गया था। यही वजह है कि उनकी राजनीतिक विरासत को मिटाना न तो पहले कभी मुमकिन हो पाया और न ही भविष्य में कभी मुमकिन होगा। उन्हें कभी मिटाया नहीं गया है और न ही कोई ताकत उन्हें कभी मिटा सकती है।

लालू यादव की विरासत को मिटाना क्यों असंभव?

  • डॉ. कंचना यादव ने कहा कि दबे-कुचले, शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों के साथ-साथ दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की तरक्की में लालू जी का योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने समाज के उन तबकों को आवाज़ दी और सिर ऊंचा करके जीने की हिम्मत दी, जिन्हें लंबे समय से एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल सिस्टम में इज्ज़तदार जगह नहीं मिली थी। उन्होंने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित किए।
  • कंचना यादव ने कहा कि लालू यादव ने बिहार और देश की पॉलिटिक्स का ग्रामर पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने उन समुदायों को राजनीति की मुख्यधारा और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया, जो पहले केवल वोट देने तक सीमित थे, लेकिन कभी फैसला लेने के प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकती थीं। उन्होंने डेमोक्रेसी को सिर्फ़ पावर हथियाने के तरीके के बजाय सोशल पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा जरिया बना दिया।
  • RJD प्रवक्ता ने कहा कि लालू यादव का राजनीतिक जीवन केवल सत्ता प्राप्ति का नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव और बराबरी की लड़ाई का इतिहास है। उन्होंने समाज के कमज़ोर तबकों के लिए मौके बढ़ाने, रिसोर्स तक उनकी पहुंच बढ़ाने और उन्हें इज्जत की जिंदगी की ओर ले जाने के लिए काम किया।

सामाजिक न्याय का जीवंत अध्याय हैं लालू यादव: कंचना यादव

आखिर में लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए डॉ. कंचना यादव ने उन्हें एक 'जीवंत अध्याय' बताया। उन्होंने कहा कि लालू जी सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, बल्कि सोशल जस्टिस, बराबरी, इज्जत और डेमोक्रेटिक अधिकारों के लिए संघर्ष की पूरी कहानी को दिखाते हैं। RJD प्रवक्ता ने कहा, "सोशल जस्टिस के चैंपियन, दबे-कुचले लोगों की आवाज और लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण माने जाने वाले लालू प्रसाद जी को जन्मदिन हार्दिक शुभकामनाएं एवं दीर्घायु जीवन की मंगलकामनाएं।"

Bihar Land Record: डेडलाइन चूके अफसर, हर हाल में अब 7 दिन में पूरा करना होगा काम; छुट्टी भी रद्द

ये भी पढ़ें
bihar land record

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

लालू प्रसाद यादव

Published on:

11 Jun 2026 01:13 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार: ‘लालू यादव की विरासत को मिटाना संभव नहीं’ RJD सुप्रीमो के जन्मदिन पर बोलीं कंचना यादव, गिनाईं वजहें

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

पटना में तेजस्वी यादव के सामने बच्चे ने लालू यादव को बताया मसीहा, कहा- उनकी वजह से आज हम कुर्सी पर बैठते हैं; वीडियो वायरल

lalu prasad yadav birthday
पटना

Bihar Politics : BJP-आरएलएम में बढ़ी खटपट? दीपक प्रकाश की MLC सीट को लेकर पुराना पत्र वायरल

Upendra Kushwaha's rally in Patna
पटना

Bihar Politics : TMC पर JDU का वार, ममता बनर्जी को लेकर बड़ा दावा, मोदी सरकार की खुलकर तारीफ

jdu leader rajeev ranjan prasad
पटना

इतना महत्वपूर्ण बात है, आज सदन के मालिक, कांग्रेस के बयान से झारखंड में सियासी संग्राम

झारखंड विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेत्री दीपिका पांडेय सिंह विरोध प्रदर्शन करती हुई
पटना

बिहार में थ्री-टियर सिंडिकेट सक्रिय, महानगरों में बेची जा रहीं ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां, NCRB रिपोर्ट से खुलासा

bihar girls trafficking
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.