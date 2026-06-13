खेसारी लाल यादव-खान सर का नाम सुनते ही झिझक गए तेजप्रताप यादव, पवन सिंह के बारे में क्या कहा?

दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी है, लेकिन केस अभी चल रहा है। इस बीच, खेसारी लाल यादव ने कुछ समय पहले खान सर के पक्ष में बयान दिया था, जिस पर तेजप्रताप ने अब जवाब दिया है।