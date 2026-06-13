‘सुदीप भी छोड़कर चले गए’, TMC सांसद के बागी होने पर कल्याण बनर्जी का बयान, बोले- जनता सब देख रही

उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर भी जोर देते हुए कहा कि सरकार गलतियां करे तो विपक्ष को उसकी आलोचना करनी चाहिए। कल्यान बनर्जी ने आगे कहा कि चुनाव के बाद एक गठबंधन सरकार बनाता है तो दूसरा विपक्ष में रहता है। विपक्ष का काम देश की आवाज बनना और सरकार की गलतियों को उजागर करना है।