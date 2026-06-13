‘जो होना था, वह हो गया’, राम मंदिर में चोरी का मामला, आरोपी के पिता ने बेटे के बारे में खुलकर बताया

अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के चंदे और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया। अधिकारियों के मुताबिक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह SIT बनाई गई। SIT में लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर और IAS अधिकारी विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक (IG) और IPS अधिकारी किरण एस तथा वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। उन्हें 7 दिनों के भीतर शुरुआती रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।