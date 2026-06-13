नैहाटी नगर पालिका अध्यक्ष अशोक चटर्जी के बेटे अविजित चटर्जी गिरफ्तार, भीड़ ने अंडे और जूते फेंके

नैहाटी नगर पालिका अध्यक्ष का बेटा गिरफ्तार
Naihati Municipality Chairman Ashok Chatterjee Son Arrested: नैहाटी नगर पालिका अध्यक्ष अशोक चटर्जी के बेटे अविजित चटर्जी को नैहाटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, अविजित पर हत्या के प्रयास, बलात्कार, धमकी, जबरन वसूली, अवैध हथियार रखने और शस्त्र अधिनियम तथा विस्फोटक अधिनियम के उल्लंघन सहित कई आरोप है।
शनिवार को अविजित चटजी को बैरकपुर उपमंडल कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ले जाते समय उत्तेजित भीड़ और भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने उस पर अंडे और जूते फेंके। इस दौरान कुछ लोगों ने उसपर हमला कर दिया।
यह खबर अपडेट की जा रही है….
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग