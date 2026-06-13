13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नैहाटी नगर पालिका अध्यक्ष अशोक चटर्जी के बेटे अविजित चटर्जी गिरफ्तार, भीड़ ने अंडे और जूते फेंके

Naihati Municipality Chairman Ashok Chatterjee Son Arrested: नैहाटी नगर पालिका अध्यक्ष अशोक चटर्जी के बेटे अविजित चटर्जी को नैहाटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Jun 13, 2026

Chairman Ashok Chatterjee Son Arrested

नैहाटी नगर पालिका अध्यक्ष का बेटा गिरफ्तार

Naihati Municipality Chairman Ashok Chatterjee Son Arrested: नैहाटी नगर पालिका अध्यक्ष अशोक चटर्जी के बेटे अविजित चटर्जी को नैहाटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, अविजित पर हत्या के प्रयास, बलात्कार, धमकी, जबरन वसूली, अवैध हथियार रखने और शस्त्र अधिनियम तथा विस्फोटक अधिनियम के उल्लंघन सहित कई आरोप है।

भीड़ ने फेंके अंडे और जूते

शनिवार को अविजित चटजी को बैरकपुर उपमंडल कोर्ट में पेश​ किया गया। अदालत ले जाते समय उत्तेजित भीड़ और भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने उस पर अंडे और जूते फेंके। इस दौरान कुछ लोगों ने उसपर हमला कर दिया।

यह खबर अपडेट की जा रही है….

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jun 2026 04:40 pm

Published on:

13 Jun 2026 04:24 pm

Hindi News / National News / नैहाटी नगर पालिका अध्यक्ष अशोक चटर्जी के बेटे अविजित चटर्जी गिरफ्तार, भीड़ ने अंडे और जूते फेंके

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

TMC Crisis: ‘जिसे इज्जत प्यारी है, वो टीएमसी के साथ नहीं रह सकता’ ममता बनर्जी के करीबी सांसद के पार्टी छोड़ने के बीच कैबिनेट मंत्री ने दिया बड़ा बयान

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Politics: ‘TVK पार्टी BJP की जेरॉक्स कॉपी है’, थलापति विजय पर बरसे डीएमके चीफ एमके स्टालिन

MK Stalin Slams Thalapathy Vijay TVK Xerox Copy BJP
राष्ट्रीय

Delhi electricity tariff: ‘मिडिल क्लास के लिए यहां रहना मुश्किल’, बिजली दरें बढ़ाने पर AAP का दिल्ली सरकार पर हमला

AAP leader Saurabh Bharadwaj
राष्ट्रीय

‘यूट्यूबर्स ने देश को बर्बाद कर दिया’, क्यों भड़के पप्पू यादव? बोले- वे प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं

Purnia MP Pappu Yadav
राष्ट्रीय

कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जो संभालेंगे भरतीय सेना की सर्वोच्च जिम्मेदारी

Lt Gen Dhiraj Seth
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.