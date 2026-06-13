नैहाटी नगर पालिका अध्यक्ष अशोक चटर्जी के बेटे अविजित चटर्जी गिरफ्तार, भीड़ ने अंडे और जूते फेंके

Naihati Municipality Chairman Ashok Chatterjee Son Arrested: नैहाटी नगर पालिका अध्यक्ष अशोक चटर्जी के बेटे अविजित चटर्जी को नैहाटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, अविजित पर हत्या के प्रयास, बलात्कार, धमकी, जबरन वसूली, अवैध हथियार रखने और शस्त्र अधिनियम तथा विस्फोटक अधिनियम के उल्लंघन सहित कई आरोप है।