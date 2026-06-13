Tamil Nadu Politics: ‘TVK पार्टी BJP की जेरॉक्स कॉपी है’, थलापति विजय पर बरसे डीएमके चीफ एमके स्टालिन

MK Stalin Slams Thalapathy Vijay TVK Xerox Copy BJP: तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और अभिनेता-राजनेता थलापति विजय की पार्टी टीवीके (TVK) के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। डीएमके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विजय और उनकी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीवीके भाजपा की 'जेरॉक्स कॉपी' है। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में विजय वही कर रहे हैं जो भाजपा दूसरे राज्यों में करती है।