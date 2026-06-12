Tamil Nadu: ऑनर किलिंग मामले रोकने को विशेष कानून की मांग

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (TNCC) के अध्यक्ष के सेल्वापेरुंथगै ने राज्य सरकार से ऑनर किलिंग के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तुत्तुकुड़ी के कैयथार के पास अभिसेल्वी नामक युवती की उसके भाई और मां ने हत्या कर दी। अभिसेल्वी का एक अन्य समुदाय के युवक से प्रेम संबंध था, जिसे परिवार ने स्वीकार नहीं किया। आरोप है कि परिवार ने हत्या को जहर खाने से आत्महत्या के रूप में दिखाने की कोशिश की और अपराध छुपाने के लिए अंतिम संस्कार भी जल्दबाजी में कर दिया।