‘हार के बाद दीदी को चारों तरफ से घेर रही BJP’, ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर उतरे AAP सांसद संजय सिंह

PM मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया दौरे पर AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री देश से ज्यादा समय विदेश में बिताते हैं। वे फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान या इटली जा रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि जब आप विदेश जाते हैं, तो भारत के लिए क्या उपलब्धियां लेकर आते हैं? भारत को तो बस एक ही उपलब्धि दिखती है-आप फोटो खिंचवाने के मौके ढूंढते हैं और शिष्टाचार की बातें करके लौट आते हैं, जबकि बार-बार भारत के आत्म-सम्मान और गरिमा से समझौता करते हैं।