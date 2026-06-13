Cockroach Janta Party: दिल्ली-अमृतसर में धरना प्रदर्शन के बाद क्या करेगी कॉकरोच पार्टी? फाउंडर अभिजीत दीपके ने बताया आगे प्लान



अमृतसर में NEET अभ्यर्थियों के समर्थन में आयोजित एक बड़े प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर तीखा हमला बोला। उनके आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्र और युवा शहर के गोल्डन गेट क्षेत्र में एकत्र हुए थे और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी नाराजगी जताई। सभा को संबोधित करते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि देश में लंबे समय से छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उनका कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं पर लगातार मानसिक दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इस दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने छात्रों से अपने अधिकारों और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट होने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई। अभिजीत दीपके ने कहा कि यदि 13 जून तक छात्रों की मांगों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।