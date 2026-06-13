TMC Crisis: अभिषेक बनर्जी के बाद अब कल्याण बनर्जी पर गिरी गाज! अमित शाह पर अभद्र बयान देना पड़ा भारी, शिकायत दर्ज



यह शिकायत बंगाल के श्रीरामपुर पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता भास्कर घोष की ओर से दर्ज कराई गई। शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर 4 मई को चुनाव परिणाम आने तक कल्याण बनर्जी ने कई सार्वजनिक मंचों पर अमित शाह के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो न सिर्फ राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ हैं बल्कि कानूनन भी आपत्तिजनक माने जा सकते हैं। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी सांसद ने गृह मंत्री पर बिना किसी ठोस आधार के गंभीर आरोप लगाए और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पार्टी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में राजनीतिक आलोचना की जगह है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह की टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जा सकती।