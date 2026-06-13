‘किम जोंग उन से BJP की तुलना निंदनीय’, CM रेवंत रेड्डी के बयान पर भड़के एनवी सुभाष

BJP Spokesperson NV Subhash
BJP Spokesperson NV Subhash Statement: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर भाजपा प्रवक्ता एनवी सुभाष ने कहा कि कल दिल्ली में रेवंत रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तुलना उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से की। हम इसकी निंदा करते हैं। भाजपा एक वैचारिक पार्टी है। उत्तर कोरिया के विपरीत, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां कई पार्टियां और स्वतंत्र उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं। लोगों ने विकास कार्यों के कारण भाजपा को वोट दिया है।
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