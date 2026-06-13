TMC Crisis: पश्चिम मेदिनीपुर में TMC के ऑफिस पर चला बुल्डोजर, अवैध निर्माण के चलते हुए कार्रवाई

TMC Crisis: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार लगातार अवैध कब्जों और विवादित निर्माणों के खिलाफ अभियान चला रही है। राज्य के कई जिलों में प्रशासनिक कार्रवाई तेज हुई है और सार्वजनिक जमीनों पर बने ढांचों को हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब पश्चिम मेदिनीपुर जिले के घाताल इलाके में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक स्थानीय पार्टी कार्यालय पर बुल्डोजर चलाया गया है। प्रशासन का दावा है कि यह कार्यालय कथित रूप से अतिक्रमित निजी और सार्वजनिक जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। विधानसभा चुनावों में हार के बाद अपनी पार्टी में बगावत और भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाईयों का सामना कर रही ममता बनर्जी के लिए यह खबर परेशानी बढ़ाने वाली साबित हो सकती है।