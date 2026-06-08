8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: “सब पागल हो गए हैं, जो करना है करें”- सम्राट चौधरी पर लालू प्रसाद का तीखा हमला

Bihar Politics “सब पागल हो गए हैं, जिसको जो करना है करें, हम इसपर ध्यान नहीं देते हैं। ” सिंगापुर से दिल्ली लौटने के बाद राबड़ी देवी की सुरक्षा घटाने और बंगला खाली करने के मुद्दे पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला करते हुए ये बातें कही। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jun 08, 2026

lalu prasad yadav

लालू प्रसाद

Bihar Politics राबड़ी देवी की सुरक्षा घटाने और बंगला खाली करने के मुद्दे पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, “सब पागल हो गए हैं, जिसको जो करना है करें। हम इसकी परवाह नहीं करते हैं।” साथ ही उन्होंने कहा कि वे लोग घृणा फैला रहे हैं, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रविवार रात सिंगापुर से दिल्ली पहुंचने के बाद एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में लालू प्रसाद ने ये बातें कहीं। इस दौरान लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती ने बंगला खाली करने से जुड़े सवाल पर कहा कि वे लोग 15 दिनों के नोटिस से पहले बंगला खाली कर देंगे। वहीं, लालू परिवार की सुरक्षा घटाने के सवाल पर लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार सरकार को राबड़ी देवी और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा की और अधिक जरूरत है। इसी वजह से परिवार के सभी सदस्य अपनी सुरक्षा वापस कर रहे हैं।

राबड़ी आवास सुरक्षा विवाद से बिहार की सियासत गरमाई

इससे पहले लालू प्रसाद ने राबड़ी आवास पर तैनात आरजेडी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करते हुए कहा था कि “डरना नहीं, आप लालू के सिपाही हैं”, जिसके बाद “जय तेजस्वी, तय तेजस्वी” के नारे गूंजे। पिछले कुछ दिनों से राबड़ी देवी आवास और उनकी सुरक्षा को लेकर बिहार का सियासी तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में कटौती कर दी है। इससे नाराज राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों को वापस कर दिया है। वहीं मीसा भारती ने भी रविवार को अपनी सुरक्षा वापस करने की घोषणा की है, राबड़ी के फैसले के बाद 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास की सुरक्षा का जिम्मा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में ले ली है। आवास खाली करने का नोटिस अब सियासी विवाद का केंद्र बन गया है। जिससे बिहार में राजनीति और गरमा गई है।

15 दिनों में खाली कर देंगे आवास

लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने कहा कि राबड़ी आवास (10 सर्कुलर रोड) 15 दिन के नोटिस से पहले खाली कर दिया जाएगा। उन्होंने सुरक्षा में कटौती को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शायद बिहार सरकार को लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के सुरक्षाकर्मियों की कहीं अधिक आवश्यकता थी, इसलिए उनकी सुरक्षा घटा दी गई। उन्होंने आगे कहा कि लालू परिवार अपनी सुरक्षा सरकार को वापस कर रहा है और वे भी अपनी सुरक्षा लौटा रहे हैं।

लालू परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा फेरबदल: जेड प्लस खत्म, तेज प्रताप की सुरक्षा भी घटाई गई

ये भी पढ़ें
bihar politics

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Jun 2026 10:15 am

Published on:

08 Jun 2026 09:45 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: “सब पागल हो गए हैं, जो करना है करें”- सम्राट चौधरी पर लालू प्रसाद का तीखा हमला

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

झारखंड राज्य सभा चुनाव: परिमल नाथवानी की एंट्री से मुकाबला हुआ रोचक, क्या झारखंड में राजद लेगी बिहार का बदला?

nathwani
पटना

रिशु श्री के गिफ्ट किए 1 लाख के पेन से आईएएस अधिकारी ने लिया था चार्ज, डिलीट चैट ने खोले कई राज

rishu shree tender scam
पटना

खान सर नहीं, खान जी बोलिए, मंत्री दिलीप जायसवाल का जवाब हुआ वायरल

khan sir bihar minister dilip jaiswals
पटना

स्कूल हॉस्टल में 6 साल के प्रेम की हत्या, टॉयलेट के पाइप से बंधी मिली लाश; चौथी के छात्र ने बताई आंखों देखी

madhepura hostel murder
पटना

कोचिंग विवाद और FIR के बीच भावुक हुए खान सर, बताया पिता ने मुश्किल वक्त में कैसे बढ़ाया हौसला

khan sir controversy
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.