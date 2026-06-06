Bihar Politics: लालू परिवार की Z+ सुरक्षा हटी, राबड़ी के फैसले से बढ़ा सियासी घमासान

लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा वापस लिए जाने के फैसले पर रोहिणी आचार्या ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी आचार्या ने लिखा कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके परिवार की सुरक्षा में कटौती का फैसला दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कवर में कटौती के बाद केवल औपचारिक सुरक्षा बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं था, इसी वजह से राबड़ी देवी ने अपने सरकारी आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को वापस भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की करोड़ों जनता ही लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके परिवार का वास्तविक सुरक्षा कवच है। साथ ही चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि परिवार के किसी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचता है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।