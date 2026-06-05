लालू परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा फेरबदल: जेड प्लस खत्म, तेज प्रताप की सुरक्षा भी घटाई गई

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने राबड़ी आवास पर जारी सियासी संग्राम के बीच लालू परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी समाप्त कर दी है। अब दोनों को बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है, जिसमें एस्कॉर्ट, बुलेट प्रूफ वाहन और 8 से 16 सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। इसके साथ ही सरकार ने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की वाई श्रेणी की सुरक्षा भी हटा दी है और उन्हें अब केवल एक बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया गया है। वहीं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राजश्री और बहन मीसा भारती की सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।