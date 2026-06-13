Bihar Politics : दीपक प्रकाश दो-चार महीने के लिए मंत्री नहीं बने हैं, विवाद के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा

दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर पिछले कई दिनों से चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे। शुक्रवार को बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज थी कि भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह सम्राट सरकार में मंत्री बन सकते हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि वे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश की जगह ले सकते हैं। दरअसल, दीपक प्रकाश के मंत्री पद को लेकर अटकलों को उस समय और बल मिला, जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीपक प्रकाश से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि बिना किसी सदन का सदस्य बने कोई भी व्यक्ति अधिकतम 5 महीने 29 दिन तक मंत्री रह सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं एक बार 5 महीने 28 दिन तक मंत्री रह चुके हैं। उनके इस बयान के बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि दीपक प्रकाश को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है।