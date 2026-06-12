Bihar Politics: एमएलसी टिकट नहीं मिला तो क्या? दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान

सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चल रहे कयासों पर विराम लग गया है। दरअसल, बिहार विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव में आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि उनका मंत्री पद भी जा सकता है। अब मुख्यमंत्री के बयान ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह बात कही।

