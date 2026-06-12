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Bihar Politics: एमएलसी टिकट नहीं मिला तो क्या? दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान

Bihar Politics: बिहार विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के बाद दीपक प्रकाश के मंत्री पद को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि दीपक प्रकाश फिलहाल मंत्री हैं और आगे भी मंत्री बने रहेंगे।

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

Jun 12, 2026

minister deepak prakash

पिता उपेंद्र कुशवाहा के साथ मंत्री दीपक प्रकाश

Bihar Politics : पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब दीपक प्रकाश के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि दीपक प्रकाश फिलहाल मंत्री हैं और आगे भी मंत्री बने रहेंगे।

सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चल रहे कयासों पर विराम लग गया है। दरअसल, बिहार विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव में आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि उनका मंत्री पद भी जा सकता है। अब मुख्यमंत्री के बयान ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह बात कही।

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Updated on:

12 Jun 2026 07:44 pm

Published on:

12 Jun 2026 07:39 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: एमएलसी टिकट नहीं मिला तो क्या? दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान

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