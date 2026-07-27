महाराष्ट्र में MPSC का पेपर लीक! 12-12 लाख में बेचे गए 100 में से 90 सवाल, रोहित पवार का बड़ा दावा

MaharashtraFDA Paper Leak: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने दावा किया है कि परीक्षा से दो दिन पहले ही प्रश्नपत्र के अधिकांश सवाल पैसे देने वाले अभ्यर्थियों तक पहुंच गए थे। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। रोहित पवार के आरोपों के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हालांकि, MPSC की ओर से इन आरोपों पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।