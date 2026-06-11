Bihar Police Exam Scam: 3–5 लाख में सिपाही भर्ती पास कराने का लेता था ठेका, मुंगेर-अरवल से 10 आरोपी गिरफ्तार

सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी संख्या में बिहार और बाहर के दलालों को कोचिंग संस्थानों के आसपास तैनात किया गया था, जो अभ्यर्थियों को परीक्षा माफिया से जोड़ने का काम करते थे। इसके बदले उन्हें प्रत्येक छात्र से करीब एक लाख रुपये दिए जाते थे। सूत्रों के अनुसार, माफिया शुरुआत में आठ लाख रुपये तक की मांग करते थे, लेकिन बाद में 3 से 5 लाख रुपये में पूरा सौदा तय कर लेते थे। माफिया पूरे भर्ती प्रक्रिया को पास कराने का दावा करते थे। इसके बाद परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सेटिंग के जरिए इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था। इसमें शामिल बायोमेट्रिक कर्मियों को भी करीब एक लाख रुपये दिए जाते थे, जिससे यह पूरा नेटवर्क सुचारू रूप से संचालित होता था।