Bihar Tender Scam: रिशु श्री का हाई-प्रोफाइल टेंडर सिंडिकेट बेनकाब! बड़े अफसरों को साधने के लिए मुंबई से बुलाई जाती थीं लड़कियां

इस पूरे मामले में अब जांच एजेंसियों की नजर आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर है। सूत्रों का कहना है कि टेंडर घोटाले की जांच में उनकी भूमिका एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आई है। तीन अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद से संजीव हंस कथित तौर पर जांच एजेंसियों की पहुंच से बाहर हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने बुधवार को पटना स्थित उनके सरकारी आवास और कार्यालय में छापेमारी की, लेकिन वे वहां नहीं मिले। जांच में यह भी सामने आया है कि जल संसाधन विभाग में सचिव रहने के दौरान संजीव हंस ने कथित तौर पर करोड़ों रुपये के 12 टेंडर रिशु श्री से जुड़ी कंपनियों को आवंटित किए थे। अब जांच एजेंसियां इन टेंडरों और उनसे जुड़े वित्तीय लेन-देन की गहन पड़ताल कर रही हैं।