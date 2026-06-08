रिशु श्री के गिफ्ट किए 1 लाख के पेन से आईएएस अधिकारी ने लिया था चार्ज, डिलीट चैट ने खोले कई राज

टेंडर घोटाले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। सरकारी टेंडरों में हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार ठेकेदार रिशु श्री को लेकर जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के अनुसार, रिशु श्री कथित तौर पर अधिकारियों को प्रभावित और मैनेज करने के लिए मुंबई और नेपाल से महिलाओं को बुलवाता था। यह भी दावा किया जा रहा है कि वह कुछ अधिकारियों को पदभार ग्रहण करने के अवसर पर एक लाख रुपये तक कीमत वाले महंगे पेन उपहार में देता था।