RJD को घेरने चले बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव की फिसली जुबान; अपनी ही पार्टी को लपेटा, कहा- BJP अपने गिरेबान में झांके

शिवचंद्र राम से जुड़ा ताजा विवाद बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव को लेकर है। RJD ने लालू परिवार के करीबी सुनील सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। इस फैसले से नाराज होकर शिवचंद्र राम ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। नजरअंदाज किए जाने और नेतृत्व द्वारा वादे पूरे न करने पर अपना दुख जाहिर करते हुए शिवचंद्र राम ने पार्टी में अपने सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसमें RJD के SC/ST सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी शामिल था। इतना ही नहीं अपनी बात कहते कहते वे कैमरों के सामने ही फूट-फूटकर रो पड़े। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।